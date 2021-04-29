الصحة تصدر توجيها بشأن حرائق المستشفيات (وثيقة)

2021/04/29 | 22:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدرت وزارة الصحة، الخميس، بإيقاف العمل بالمستشفيات الكرفانية المخصصة لإصابات كورونا لخلوها من شروط السلامة المهنية، وخوفا من الحرائق.

وبحسب وثيقة صادرة من الوكيل الفني لوزارة الصحة هاني موسي البدر، تلقى موقع NRT نسخة منه، اليوم (29 نيسان 2021) فإنه تم "توجيه الدوائر بعدم استخدام المستشفيات الكرفانية المستحدثة حديثا لمواجهة كورونا سواء المنفذة من قبل دوائر الصحة او من الجهات المتبرعة".

وبحسب الوثيقة فإن تلك "المستشفيات تخلو من شروط السلامة المهنية ومستلزمات الدفاع المدني".

جدير بالذكر ان اندلاع حريق قبل ايام في مستشفى ابن الخطيب على اثر انفجار اسطوانات الاوكسجين، اسفر عن وفاة 82 شخصا واصابة 110 اخرين على الاقل.

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