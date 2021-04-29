2021/04/29 | 22:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: العراق لم يسجل أي إصابة بالسلالة الهندية لكورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: العراق لم يسجل أي إصابة بالسلالة الهندية لكورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: العراق لم يسجل أي إصابة بالسلالة الهندية لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).