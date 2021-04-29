2021/04/29 | 22:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرناطة يفجّر مفاجأة ويحرم برشلونة من الصدارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/29 | 22:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرناطة يفجّر مفاجأة ويحرم برشلونة من الصدارة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرناطة يفجّر مفاجأة ويحرم برشلونة من الصدارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).