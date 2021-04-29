لجنة نيابية بالعراق تطالب بفرض حظر شامل بالعيد محذرة: السلالة الهندية أكثر فتكاً

2021/04/29 | 22:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعت لجنة الصحة النيابية في العراق، اليوم الخميس، إلى تشديد الإجراءات الوقائية وفرض حظر شامل خلال فترة العيد للحد من انتشار الوباء.وأكدت اللجنة النيابية العراقية، على ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها منع دخول السلالة الهندية إلى العراق، لأنها …

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