ماكنزي للحرة: مستقبل القوات الأميركية في العراق سيحُدد عبر المفاوضات

2021/04/29 | 22:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ماكنزي خلال حوار مع قناة "الحرة"، الخميس، "نحن في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية، ومستمرون في القتال ضد داعش بالتعاون مع التحالف (الدولي)"، مضيفا أن "هذه المعركة لم تنته بعد".

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