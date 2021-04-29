2021/04/29 | 22:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الصحة النيابية، اليوم الخميس، إلى فرض حظر شامل خلال فترة العيد للحد من انتشار جائحة كورونا، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها منع دخول السلالة الهندية إلى العراق.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن عضو اللجنة سلمان الغريباوي، قوله: إن هناك مخاوف كبيرة من دخول سلالة الوباء الجديدة التي ظهرت في الهند إلى العراق، مشيرا الى ان اللجنة مع تشديد الإجراءات الوقائية والرجوع إلى الحظر الشامل خلال أسبوع العيد.

واضاف، ان اللجنة تدعم تشديد الإجراءات لأن الوضع خطر وعدد الإصابات بارتفاع مستمر وعدد الملقحين دون المستوى إضافة إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، لافتا الى ان هناك معلومات عن دخول إحدى الحالات المصابة بالسلالة الهندية ل‍ذي قار، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع دخول هذه السلالة لأنها أكثر خطورة وفتكاً.

وتابع الغريباوي، ان لجنة الصحة النيابية تتواصل مع وزارة الصحة لإتخاذ كافة التدابير من أجل منع وصول السلالة الجديدة إلى العراق وانتشارها ونشدد على ضرورة أن يلتزم المواطن بالوقاية.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية: معلومات بدخول إحدى الحالات المصابة بالسلالة الهندية ل‍ذي قار) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية: معلومات بدخول إحدى الحالات المصابة بالسلالة الهندية ل‍ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).