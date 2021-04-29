2021/04/29 | 22:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة العمليات المشتركة، عن السبب الرئيس لإنشاء خندق على الحدود مع سوريا، فيما أشارت إلى ان ثلاث جهات تشارك بإنشائه.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات صحفية، إن القوات الأمنية والحشد الشعبي ووزارتي الدفاع والموارد المائية، باشرت بحفر خندق مع الحدود السورية بعمق ثلاثة أمتار وعرض ثلاثة أمتار، مبينا انه تم وضع أسلاك شائكة وعمل سدات ترابية ونصب كاميرات حرارية على الحدود أيضا، وأشار إلى ان الهدف من هذه الإجراءات هو غلق بعض الثغرات الامنية ومنع تسلل عناصر داعش خاصة بعد نشاطه في مناطق شمال شرقي سوريا، مرجحا انجاز الخندق خلال شهرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: خلال أقل من شهرين.. تأمين تام للحدود مع سوريا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: خلال أقل من شهرين.. تأمين تام للحدود مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).