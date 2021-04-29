فرض حظر شامل خلال العيد.. الصحة النيابية تدعو لتشديد الإجراءات لمنع دخول السلالة الهندية

2021/04/29 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعت لجنة الصحة النيابية ، اليوم الخميس ، إلى تشديد الإجراءات الوقائية وفرض حظر شامل خلال فترة العيد للحد من انتشار الوباء ، فيما أكدت ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها منع دخول السلالة الهندية إلى العراق.وقال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية سلمان الغريباوي في تصريح صحفي: إن "هناك مخاوف كبيرة من دخول سلالة الوباء الجديدة التي ظهرت في الهند إلى العراق ، مبينا ان" اللجنة مع تشديد الإجراءات الوقائية والرجوع إلى الحظر الشامل خلال أسبوع العيد".وأكد إن "اللجنة تدعم تشديد الإجراءات لأن الوضع خطر وعدد الإصابات بارتفاع مستمر وعدد الملقحين دون المستوى إضافة إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ".وأضاف إن" هناك معلومات عن دخول إحدى الحالات المصابة بالسلالة الهندية لذي قار"، مشددا على ضرووة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع دخول هذه السلالة لأنها أكثر خطورة وفتكاً".وأشار إلى أن "لجنة الصحة النيابية تتواصل مع وزارة الصحة لإتخاذ كافة التدابير من أجل منع وصول السلالة الجديدة إلى العراق وانتشارها ونشدد على ضرورة أن يلتزم المواطن بالوقاية".ويوم أمس ، أكد مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح صحفي إنه "لا يوجد دليل علمي على دخول السلالة الهندية إلى العراق" مشيراً إلى إن "الإصابات التي تسجل في الهند للوباء ليست كلها من السلالة الجديدة، بالمقابل ليس شرطاً أن يكون العراقيون المصابون القادمون من الهند يحملون السلالة الجديدة".وفي وقت لاحق ، أشار عبد الأمير في تصريح إنه "لا يمكن التأكيد بان الإصابة التي سجلت في الناصرية هي للوباء الهندي المتحور"، مبينا ان "الوباء لن ينحسر وسوف يستمر بالتصاعد نتيجة عدم الالتزام من قبل المواطنين".

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