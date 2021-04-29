2021/04/29 | 22:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتصاعد التحذيرات في ظل تفاقم الأزمة الوبائية في العراق

الترا عراق - فريق التحرير

لوحت مديرية المرور العامة، الخميس، بإجراءات مشددة بحق المخالفين لقرار حظر التجوال الصحي الوقائي.

ودعت المديرية في بيان، 29 نيسان/أبريل، المواطنين إلى "الالتزام التام بحظر التجوال الصحي الوقائي".

وشدد البيان، أنّ مفارز المرور "في جانبي الكرخ والرصافة وباقي المحافظات بدأت بالمحاسبة المشددة على المخالفين ووفق مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وعملاً ببيان رقم (1) لسنة 2021، آملين من الجميع التعاون التام مع القوات الأمنية من أجل سلامة الجميع".

وارتفعت حدة الأزمة الوبائية في العراق بشكل متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة، وبلغ مؤشر الإصابات مستوى غير مسبوق، فيما فاقت الحصيلة الإجمالية مليون و58 ألف إصابة.

اقرأ/ي أيضًا:

توضيح من الصحة: هل دخلت سلالة "كورونا" الهندية للعراق؟

الصحة بعد تجاوز الإصابات المليون: نظامنا قادر على استيعاب الزيادة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير جديد من المرور العامة.. إجراءات مشددة ضد مخالفي حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير جديد من المرور العامة.. إجراءات مشددة ضد مخالفي حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).