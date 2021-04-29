طلب باستدعاء وزير عراقي لعدم جديته في حسم ملف مهم

2021/04/29 | 22:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير النفط احسان عبدالجبار

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منذ 18 دقیقة

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أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، الخميس، ان العراق ليس بحاجة لاستيراد الغاز، داعية إلى محاسبة وزارة النفط لعدم تشغيلها الحقول الجاهزة التي تكفي لسد حاجة العراق من المادة.

وقال عضو اللجنة، كريم عفتان، في تصريح لـNRT اليوم، (29 نيسان 2021)، ان "استيراد الغاز من سوريا غير صحيح، ففي البلاد ملايين الأمتار المكعبة من الغاز، فلماذا نذهب هنا وهناك لاستيراد الغاز"، مشددا على ضرورة "محاسبة وزارة النفط لعدم تشغيلها الحقول المهيئة والجاهزة في المنصورية وعكاس".

وأضاف، "يجب ان نفكر في استخراج الغاز الموجود في الحقول التي تغذي محطات العراق بالكامل، لتنتفي الحاجة من استيراد الغاز، فهناك الكثير من الغاز المصاحب الذي يحترق في حقول النفط يفوق مما نستورده من إيران بآلاف الأمتار المكعبة".

وتابع، أنه "لا توجد محاسبة للمليارات الدولارات التي تحترق بسبب عدم وجود تحلية للغاز"، داعيا "رئيس الوزراء لاستدعاء وزير النفط لمعرفة سبب عدم معالجته لهذا الغاز المصاحب".

وأوضح ان "وزارة النفط هي المسؤولية عن استيراد الغاز والكاز، وليست الكهرباء، لذلك يقع على عاتقها معالجة الغاز المصاحب الذي يفوق كل الكمية التي نستوردها من إيران"، مبينا أن "الاتفاقية التي حصلت عام 2012 بين وزارة النفط العراقية ونظيرتها الإيرانية هي لتجهيز الغاز لمدة خمس سنوات فقط، اي بعام 2017 انتهى العقد بين العراق وإيران".

وبين ان "ابرام العقد لمدة خمس سنوات، لان وزارة النفط أشارت في حينها إلى انه في سنة 2016 سوف يتم تشغيل الغاز الحر الموجود في المنصورية وجمجمال والمناطق الأخرى التي تكفي لسد محطات الغاز بالكامل، لكن لعدم وجود الجدية الحقيقية من قبل وزارة النفط لمعالجة الغاز المصاحب لاستخراج الغاز من المنصورية وعكاس أدى لاستيراد الغاز من هنا وهناك".





وأردف ان "هناك حقولا جاهزة قبل العام 2003، وهي الان مغلقة وممنوع التصرف فيها، لهذا على وزارة النفط ان تتحمل مسؤوليتها في استخراج الغاز المصاحب وكذلك استخراج الغاز من مناطق المنصورية والمناطق الأخرى".

A.A

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