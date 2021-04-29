2021/04/29 | 22:59 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الخارجية الأميركية: الوفد المتوجه للشرق الأوسط سيناقش عدة قضايا وليس فقط إيران

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