2021/04/29 | 23:00 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجهولون يقتلون مدنياً ويسرقون 50 ألف دولار من منزله في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/29 | 23:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجهولون يقتلون مدنياً ويسرقون 50 ألف دولار من منزله في كركوك) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجهولون يقتلون مدنياً ويسرقون 50 ألف دولار من منزله في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).