صحة اقليم كوردستان تصدر حزمة اجراءات ضد سلالة كورونا الهندية

2021/04/29 | 23:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن حزمة من الاجراءات تجاه المواطنين المتواجدين في الهند الذين ينوون العودة الى البلاد.

وقالت الوزارة في بيان وجهته الى محافظات اقليم كوردستان ووحداته الادارية المستقلة وحصل PUKmedia على نسخة منه، انه بالاشارة الى كتاب وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية / دائرة الصحة العامة بشأن تفشي سلالة جديدة من فايروس كورونا وهي خطيرة جدا وتنتشر بشكل واسع ومع احتمال دخولها الى العراق واقليم كوردستان يتوجب اتخاذ عدد من الاجراءات بهذا الصدد.

واضاف البيان، انه الاجراءات تنص على حجر الاشخاص القادمين من الهند بشكل مباشر او غير مباشر لمدة 14 يوما مع اجراء فحص مسحة PCR للشخص العائد، مع عزل الاشخاص الذين يثبت اصابتهم بالفايروس في المراكز الصحية الخاصة بالحجر مع اتخاذ جميع اجراءات الوقاية والعلاج وفقا للحاجة وبالبرتوكولات المعمول بها.

وتابع البيان، يجب اجراء الفحص الثاني PCR للاشخاص المحجورين بعد مرور 7 أيام من الفحص الأول السالب، لافتة الى انه في حال تبين الفحص الثاني سالبا ايضا، يتم حجر الشخص في منزله لاسبوع ثالث مع مراقبة اللجان الصحية لحالتهم.

واختتم البيان، انه في نهاية فترة الحجر سيتم اجراء فحص اخير في المنزل مع الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية وفقا لنتيجة الفحص.

PUKmedia ترجمة

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