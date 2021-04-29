2021/04/29 | 23:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد رفيع المستوى من تنظيمات حمرين للإتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة كريم شكور محمد مسؤول المركز محافظة صلاح الدين وأستقبلوا من قبل عمار جبر محافظ صلاح الدين.

جاءى زيارة الوفد هذا للبحث مع أدارة محافظة صلاح الدين بشأن آخر المستجدات في المنطقة منها الأمنية والخدمية.

وقال كريم شكور مسؤول المركز بأن الزيارة كانت ناجحة وزرنا محافظة صلاح الدين وقمنا بأيصال المشاكل الخدمية في قضاء خورماتوو وبالأخص مشاكل المناطق الكوردية وسوف نجني ثمار زيارتنا لصالح أبناء خورماتوو قريبا.

PUKmedia/ عمر اواره

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من تنظيمات حمرين للـ ا.و.ك یزور محافظة صىلاح الدين) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من تنظيمات حمرين للـ ا.و.ك یزور محافظة صىلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).