العمليات المشتركة: ثلاث جهات تشارك بإنشاء الخندق الحدودي مع سوريا

2021/04/29 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، عن السبب الرئيسي لإنشاء خندق على الحدود مع سوريا، فيما أشارت إلى إن ثلاث جهات تشارك بانشائه.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "القوات الأمنية وبجهود من الحشد الشعبي ووزارتي الدفاع والموارد المائية باشرت بحفر خندق مع الحدود السورية بعمق 3 أمتار وعرض 3 أمتار"، مبينا إنه "تم وضع أسلاك شائكة وعمل سدات ترابية ونصب كاميرات حرارية على الحدود ايضا".

وأضاف ان "ذلك يهدف الى غلق بعض الثغرات الامنية ومنع تسلل داعش بعد نشاطه في مناطق شمال شرق سوريا"، معربا عن أمله "من انتهاء العمل بالخندق خلال شهرين".

وأكد الخفاجي إن "هذا الخندق مهم جدا وسيمنع تسلل اي إرهابي عبر الحدود العراقية السورية".

وحذرت قيادة العمليات المشتركة في 27 نيسان 2021، من أن "داعش بدأ يتحرك في الأشهر الاخيرة خصوصاً في مناطق شمال شرق سوريا عبر الحدود"، لافتة إلى أن"هناك بعض الثغرات الأمنية بالحدود إلا أن القوات العراقية تجاوزتها من خلال المباشرة بانشاء نفق بعمق 3 أمتار وعرض 3 أمتار وسد ترابي".

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