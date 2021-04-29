درس (2) في معنى المكان: القدس كبلدة -الله والفلسطيني- العتيقة - بلال عوض سلامة

2021/04/29 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_عوض_سلامة تأتي الأهمية لأي مكان في كونه الشرط الاجتماعية والوجودي للجنس البشري، الذي يشكل المساحات والفضاءات والصروح والأبنية لوجوده وخياله وتمثلاته المكانية في علائقية الانسان بالمكان، لتصبح عبر سيرورة التفاعل والانسكان معاً هوية وشخصية كلاً منهما، تطبع الأثر والرمز والمعنى على الآخر، فيتشكل التاريخ والهوية والذاكرة والمعاني والجماليات والأمن والاستقرار، حتى السلم والحرب، وقد يكون للمكان أيضاً، أهمية وقدسي ......





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