2021/04/29 | 23:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد السفير العراقي في الهند، فلاح عبد الحسن الساعدي، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه بإخلاء المرضى العراقيين العالقين في الهند، فيما كشف عن عدد العراقيين الراغبين بالعودة إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعليق جديد من السفارة العراقية في الهند يخص الجالية المركز الخبري الوطني.

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