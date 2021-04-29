الكاظمي يوجه بإخلاء المرضى العراقيين العالقين في نيودلهي

2021/04/29 | 23:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بإخلاء المرضى العراقيين العالقين في نيودلهي.

وقال السفير العراقي في الهند، فلاح الساعدي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الكاظمي وجه بإخلاء المرضى العراقيين العالقين في نيودلهي"، مبيناً أن " الرحلة الأولى ستنطلق غداً أو بعد غد".

وأضاف أنه "لانمتلك معلومات محددة بإصابة عراقيين بالسلالة الهندية، ولكن لدينا 6 وفيات بعد إصابتهم بفيروس كورونا".

ولفت إلى أنه "يوجد لدينا نحو ألف عراقي يرغب بالعودة إلى بغداد".

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