توجيه من الكاظمي بإخلاء المرضى العراقيين العالقين في الهند

2021/04/29 | 23:39 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بإخلاء المرضى العراقيين العالقين في نيودلهي.

وقال السفير العراقي في الهند، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الكاظمي وجه بإخلاء المرضى العراقيين العالقين في نيودلهي"، مبيناً أن " الرحلة الأولى ستنطلق غداً أو بعد غد".

وأضاف أنه "لانمتلك معلومات محددة بإصابة عراقيين بالسلالة الهندية، ولكن لدينا 6 وفيات بعد إصابتهم بفيروس كورونا".

ولفت إلى أنه "يوجد لدينا نحو ألف عواقي يرغب بالعودة إلى بغداد".

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