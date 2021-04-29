طلب نيابي عاجل لانقاذ العراقيين المحتجزين في الهند

2021/04/29 | 23:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه النائب كاظم فنجان الحمامي، الخميس، نداء عاجلا إلى الحكومة لتقديم المساعدات الفورية للعراقيين العالقين في الهند واعادتهم إلى بلدهم.

وقال الحمامي في بيان اورده مكتبه الاعلامي اليوم، (29 نيسان 2021)، "نداء عاجل ومناشدة صوتية لا تحتمل التأخير يوجهها النائب كاظم فنجان الحمامي الى وزراء الخارجية والنقل والصحة لتقديم المساعدات الفورية للعوائل العراقية العالقة الآن في الهند، والمرضى الذين نفذ منهم المال وطردوا من الفنادق وأصبحوا في حالة يرثى لها".

وأضاف، "يا لجنة الصحة النيابية: انقذوا العراقيين المحتجزين في الهند، وسارعوا في نجدتهم، وضمان عودتهم الى العراق على جناح السرعة".

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