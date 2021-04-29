عراقيون يعيشون في أوروبا منذ 10 سنوات يتقاضون رواتب درجات عليا من الدولة

2021/04/29 | 23:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت اللجنة المالية النيابية، الخميس، انها تطلع يوميا على قضايا ووثائق وملفات فساد، منها بيع المناصب، مشيرة إلى وجود عراقيين يعيشون في دول اجنبية يتقاضون رواتب ضخمة من العراق بدرجات ومناصب عليا.

وكشف عضو اللجنة، ريبوار كريم، في تصريح صحفي اليوم، (29 نيسان 2021)، عن "وجود أشخاص يعيشون في أوروبا منذ 10 سنوات يتقاضون رواتب شهرية عالية من الدولة بدرجات ومناصب عليا".

وأضاف، إن "ما تسمى بالدولة العميقة تحكم البلاد وتسيطر على مفاصل الدولة، وهي تثبت أسس الفساد في العراق"، مبينا ان "إدارة الدولة أصبحت بيد شبكة عنكبوتية تدير البلاد من خلال العمليات الفاسدة، وبالتالي فإن أي توجه بأن الحكومة العراقية الحالية أو الحكومات السابقة كان بامكانها إنهاء الفساد، هو نوع من المبالغة".

وأشار إلى أن "اللجنة المالية تطلع يوميا على قضايا ووثائق وملفات فساد، مثل عمليات بيع المناصب، وهذه تقع ضمن عمليات منظمة لتثبيت أسس الفساد في البلاد".

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