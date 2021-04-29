توجيه من الكاظمي بإجلاء المرضى العراقيين العالقين في الهند

2021/04/29 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بإجلاء المرضى العراقيين العالقين في نيودلهي.

وقال السفير العراقي في الهند، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الكاظمي وجه بإ=لاء المرضى العراقيين العالقين في نيودلهي"، مبيناً أن " الرحلة الأولى ستنطلق غداً أو بعد غد".

وأضاف أنه "لانمتلك معلومات محددة بإصابة عراقيين بالسلالة الهندية، ولكن لدينا 6 وفيات بعد إصابتهم بفيروس كورونا".

ولفت إلى أنه "يوجد لدينا نحو ألف عراقي يرغب بالعودة إلى بغداد".

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