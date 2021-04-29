"سُرقت كليته".. فيديو لسعودي يشعل موجة تعاطف

2021/04/29 | 23:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد موقع تويتر في السعودية ضجة على أثر بيع شخص لكليته بسبب ضيق الأحوال المادية، إلا أن المشتري رفض الدفع للمتبرع، ما جعل هاشتاغ #دمعة_الشمري_تهز_جبال.

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