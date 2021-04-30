سلطات إيران تحظر مغادرة 20 شخصا من البلاد واستقالة مسؤول بعد تسريب تصريحات ظريف

2021/04/30 | 00:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطات الإيرانية فرض حظر على

خروج 20 شخصا من البلاد لضلوعهم في "جمع

معلومات تعتبر سر دولة" في قضية تسريب

صوتي مزعوم لوزير الخارجية، محمد جواد

ظريف.

وقال مدير مكتب الاتصالات العامة

للسلطة القضائ

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