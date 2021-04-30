بريطانيا.. 41 حالة إصابة جديدة بجلطات دموية بعد تلقي لقاح

2021/04/30 | 00:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة رقابية بريطانية، يوم

الخميس، أن هناك 41 حالة إصابة جديدة

بتجلطات دموية نادرة بعد تلقي لقاح

"أسترا زينيكا" المضاد لكوفيد-19، لكن

فوائد اللقاح تتجاوز مخاطره على معظم

الناس.

وقالت هيئة الرقاب

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