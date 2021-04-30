ألمانيا تعلن رصد إصابات بسلالة كورونا الهندية

2021/04/30 | 00:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الألمانية، يوم

الخميس، تسجيل إصابات عديدة بالسلالة

الهندية لفيروس كورونا المستجد.

وفي حديثه عن السلالة B.1.617 التي تم

اكتشافها لأول مرة في الهند، قال مسؤول

بوزارة الصحة الألماني

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