تسجيل ظريف المسرب يهز مكتب الرئاسة الإيرانية

2021/04/30 | 00:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غير الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مدير مركز أبحاث إيراني بعد تسريب تسجيل لوزير الخارجية محمد جواد ظريف تحدث فيه عن دور وازن للعسكر في السياسة الخارجية.

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