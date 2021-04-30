نتنياهو وصعوبة مهمته في تشكيل حكومة - نهاد ابو غوش

2021/04/30 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش تبدو مهمة بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة أمرا بالغ الصعوبة، حيث لم يستطع حتى الآن تأمين سوى 52 نائبا من اصل 61 نائبا مطلوبا من اصل عدد أعضاء الكنيست البالغ 120 عضوا، وهذا الأمر كان متوقعا وقد أشار له الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريبلين قبل أن يسند المهمة لنتنياهو في السادس من نيسان الجاري، وتنتهي المهلة الممنوحة لنتيناهو في الثالث من شهر أيار المقبل.



وهو يستطيع طلب تمديد المهلة لأسبوعين إضافيين، مع ......





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