بالفيديو.. إصابة

2021/04/30 | 00:44 - المصدر: بغداد اليوم

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خرج لاعب المنتخب العراقي والسيلية القطري مهند علي (ميمي) اليوم الخميس (29 نيسان 2021)، محمولا بنقالة الإسعاف بعد الإصابة بشج في الرأس بلقاء فريقه مع الشمال بكأس الاتحاد القطري، نقل على أثرها خارج الملعب لتلقي العلاج.

مهند أصيب بشج في الرأس بعد التصادم مع لاعب الشمال سعود ناصر في الدقيقة الثالثة من اللقاء، وسالت الدماء بغزارة من ميمي مما إستوجب نقله خارج الملعب لتلقي العلاج، فيما واصل سعود ناصر اللقاء.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز فريق مهند السيلية 4 – 2.

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