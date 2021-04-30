استثمار المحافظة: مطار الأنبار سيكون الأكبر في العراق وبطاقة شحن 500 ألف طن سنوياً

2021/04/30 | 00:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة استثمار الأنبار، يوم

الخميس، إكمال الموافقات الأولية

لإنشاء المطار الدولي بالمحافظة ، فيما

أكدت إن المطار سيكون الأكبر بالعراق

بعد إنشائه وبطاقة شحن جوي تبلغ 500 ألف

طن سنويا.

وقال رئيس هي

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