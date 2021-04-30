نائب: عراقيون يعيشون في أوروبا منذ 10 سنوات يتقاضون رواتب درجات عليا من الدولة

2021/04/30 | 00:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب

العراقي، ريبوار كريم، يوم الخميس، عن

وجود أشخاص يعيشون في أوروبا منذ 10

سنوات يتقاضون رواتب شهرية عالية من

الدولة بدرجات ومناصب عليا.

وقال كريم في تصريح صحفي، إن

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