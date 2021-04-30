الخارجية توجه نداءً للعراقيين العالقين في الهند

2021/04/30 | 01:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد _ واعوجهت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، نداءً للعراقيين العالقين في الهند.وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "سلامتكم اولوية قصوى للحكومة العراقية وسنكون عندكم بالقريب العاجل وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة النقل واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ووفقاً لإجراءات الصحة والسلامة الوطنية العليا".وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه في وقت سابق، بإجلاء المرضى العراقيين العالقين في نيودلهي.وقال السفير العراقي في الهند، فلاح الساعدي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الكاظمي وجه بإجلاء المرضى العراقيين العالقين في نيودلهي"، مبيناً أن " الرحلة الأولى ستنطلق غداً أو بعد غد".وأضاف أنه "لانمتلك معلومات محددة بإصابة عراقيين بالسلالة الهندية، ولكن لدينا 6 وفيات بعد إصابتهم بفيروس كورونا".ولفت إلى أنه "يوجد لدينا نحو ألف عراقي يرغب بالعودة إلى بغداد".

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