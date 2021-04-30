الخارجية للعراقيين العالقين في الهند: سلامتكم اولوية قصوى للحكومة وسنكون عندكم قريباً

2021/04/30 | 01:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، نداءً للعراقيين العالقين في الهند.وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "سلامتكم اولوية قصوى للحكومة العراقية وسنكون عندكم بالقريب العاجل وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة النقل واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ووفقاً لإجراءات الصحة والسلامة الوطنية العليا".وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه في وقت سابق، بإجلاء المرضى العراقيين العالقين في نيودلهي.

وقال السفير العراقي في الهند، فلاح الساعدي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الكاظمي وجه بإجلاء المرضى العراقيين العالقين في نيودلهي"، مبيناً أن " الرحلة الأولى ستنطلق غداً أو بعد غد".

وأضاف أنه "لانمتلك معلومات محددة بإصابة عراقيين بالسلالة الهندية، ولكن لدينا 6 وفيات بعد إصابتهم بفيروس كورونا".

ولفت إلى أنه "يوجد لدينا نحو ألف عراقي يرغب بالعودة إلى بغداد".

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