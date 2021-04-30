مقتل 4 أميركيين بينهم شرطيان في إطلاق نار استمر أكثر من 12 ساعة

2021/04/30 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – قُتل أربعة أشخاص في الولايات المتحدة بينهم شرطيان على يد مشتبه به تحصن في منزل لأكثر من 12 ساعة، بحسب ما أفاد الخميس مكتب شريف مقاطعة واتوغا في ولاية كارولاينا الشمالية.وأوضح مكتب الشريف في بيان أرسله إلى وكالة فرانس برس أنه أوفد عنصري شرطة صباح الأربعاء إلى منزل في […]

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