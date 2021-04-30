إيران ترحب بتصريحات ولي العهد السعودي بشأن العلاقة بين البلدين

2021/04/30 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – رحبت إيران الخميس على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، بالتصريحات التي أدلى بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هذا الأسبوع، وأكد فيها أن بلاده تطمح لإقامة علاقات “مميزة” بين الخصمين الإقليميين.وتأتي التصريحات الصادرة من طهران والرياض بعد تقارير عن عقد الطرفين اجتماعات غير معلنة في بغداد هذا […]

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