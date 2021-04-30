الديوان الملكي الاردني ينعى عم الملك عبدالله ولي العهد الأسبق

2021/04/30 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان-(أ ف ب) – أعلن الديوان الملكي الأردني الخميس وفاة ولي العهد الأسبق الأمير محمد بن طلال، عمّ العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وممثله الشخصي.ونعى الديوان الملكي “صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك”، موضحاً أنّه توفي الخميس في عمّان.وولد الأمير محمد وهو ثاني أبناء الملك طلال […]

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