أكثر من 400 ألف وفاة في البرازيل منذ بدء جائحة كورونا

2021/04/30 | 01:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطت الحصيلة الإجمالية لضحايا فيروس كوفيد-19 في البرازيل، الخميس، عتبة الـ400 ألف وفاة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في أكبر دولة في أميركا اللاتينية، في ثاني أعلى حصيلة وفيات إجمالية في العالم بعد الولايات المتحدة.

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