2021/04/30 | 01:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..الصدر يتلقى لقاحاً مضاداً لكورونا ويدعو أنصاره للتطعيم- عاجل

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