2021/04/30 | 02:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، فجر الجمعة، أن الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها الشهر المقبل أُرجئت إلى حين "ضمان" إجرائها في القدس الشرقية، مؤكدا أن إسرائيل ما زالت ترفض السماح للمقدسيين بالمشاركة في هذا الاستحقاق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عباس يعلن إرجاء الانتخابات التشريعية حتى "ضمان" إجرائها في القدس الشرقية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عباس يعلن إرجاء الانتخابات التشريعية حتى "ضمان" إجرائها في القدس الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).