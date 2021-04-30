 معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعلن شروط دخول الزوار 

2021/04/30 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاركون في مؤتمر حول التكنولوجيا في دبي في 16 تموز/يوليو 2020 © AFP KARIM SAHIB ابوظبي (أ ف ب) – أعلن مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة في العاصمة الإماراتية الأربعاء عن برنامج وفعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدورته الثلاثين إضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها.وقال رئيس مركز أبوظبي […]

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