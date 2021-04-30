2021/04/30 | 02:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

تعهدت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، بإجلاء العراقيين العالقين في الهند في ظل الأزمة الوبائية هناك.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (30 نيسان 2021)، "للعراقيين العالقين في الهند، سلامتكم أولوية قصوى للحكومة العراقية وسنكون عندكم بالقريب العاجل وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة النقل واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ووفقاً لإجراءات الصحة والسلامة الوطنية العليا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الخارجية تصدر بياناً إلى العراقيين في الهند: سنكون عندكم بالقريب العاجل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الخارجية تصدر بياناً إلى العراقيين في الهند: سنكون عندكم بالقريب العاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).