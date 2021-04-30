بالفيديو.. الصدر يتلقى لقاحاً مضاداً لكورونا ويدعو أنصاره للتطعيم

2021/04/30 | 02:17 - المصدر: بغداد اليوم

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تلقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا، فيما دعا أنصاره الى التطعيم.

وقال الصدر في مقطع فيديو نشره صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اثناء تلقيه اللقاح، "اخذت اللقاح من اجل الشعب، فلا تخذلوني.. هلموا لاخذ اللقاح جزيتم خيرا".

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