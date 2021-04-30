شاهد لحظة تلقي مقتدى الصدر لقاح كورونا

2021/04/30 | 02:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلا عن صالح محمد العراقي أن السيد مقتدى الصدر قام بتلقي لقاح كورونا وقال معلقا حول الأمر: “اخذت اللقاح من اجل الشعب،،، فلا تخذلونيهلموا لاخذ اللقاح جزيتم خيرا”

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