يونايتد يكتسح روما ويضع قدماً في نهائي يوروبا ليغ.. وأرسنال يسقط أمام فياريال

2021/04/30 | 02:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات مانشستر يونايتد الإنكليزي قاب قوسين من بلوغ المباراة النهائية للدوري الأوروبي في كرة القدم (يوروبا ليغ) باكتساحه ضيفه روما 6-2 في ذهاب نصف نهائي المسابقة الخميس، فيما أبقى أرسنال الإنكليزي على آماله قائمة بالتأهل رغم خسارته أمام مضيفه فياريال الإسباني 1-2.

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