عشرات الضحايا جراء انهيار مدرّج بحفل يهودي في شمال إسرائيل

2021/04/30 | 03:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُصيب العشرات في انهيار مدرج كان قد تجمع فيه عشرات الآلاف من اليهود للاحتفال بعيد "لاغ باعومر" الديني في إسرائيل، في وقت متأخر من ليل الخميس.

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