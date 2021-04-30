2021/04/30 | 03:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاكلين_سلام خريفٌ يذرفُ أوراق التوتصدر حديثا ومجددا في طبعة الكترونية كتاب للشاعرة جاكلين سلام عن "سلسة إبداعات طريق الحرير" عام 2021.



المجموعة الشعرية سبق نشرها الكترونيا، وورقيا في كندا.



هنا نترك للقارئ فرضة التعرف على نصوص المجموعة مع قراءة نقدية في نهاية الكتاب، وسيرة أدبية للكاتبة.الكتاب: خريف يذرف أوراق التوت تأليف: جاكلين سلام الطبعة الثالثة، عن : سلسلة ابداعات ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعة نصوص خريف يذرف أوراق التوت - جاكلين سلام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجموعة نصوص خريف يذرف أوراق التوت - جاكلين سلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).