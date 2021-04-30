2021/04/30 | 03:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام المهندس النشط المجتهد محمد عادل نشر موضوع، فريد، بعدها بساعة واحدة بالضبط، نايل الشافعى "لطش" الموضوع!الطريف ان الموضوع تعود احداثه لعام 2017، ولكن بالصدفة البحتة جاء الوحى لنايل الشافعى بنفس الموضوع فى نفس الوقت!، ولان الموضوع يعود لاربع سنوات مضت، يجعل من المستحيل الادعاء بتوارد الخواطر!، ومما يزيد الطين بلة، ان الصورة التى ارفقها محمد عادل بالموضوع، ليست هى الصورة الواردة بالمصدر الاصلى للخ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهبيد (4): الهبيد، لا يكذب فقط، بل ايضاً، يسرق! .. عموماً، شئ طبيعى، اللى يكذب يسرق، والعكس صحيح ايضاً .. - سعيد علام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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