فيديو.. لحظة التدافع الذي أدى إلى مقتل العشرات في إسرائيل

2021/04/30 | 04:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقاطع فيديو، تم تداولها الجمعة، تدافع أعداد ضخمة من اليهود المتدنيين خلال احتفال ديني يهودي في شمال إسرائيل، أدى إلى وفاة عشرات الأشخاص.

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