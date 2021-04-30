نتانياهو يعلق على

2021/04/30 | 05:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتانياهو، فجر الجمعة، ما حصل في جبل الجرمق (ميرون) بـ "كارثة فادحة".

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