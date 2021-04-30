الخارجية توجه نداءً إلى العراقيين في الهند: سنكون عندكم قريبًا

2021/04/30 | 06:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العراق في وقت سابق حظر الرحلات مع الهند

الترا عراق - فريق التحرير

تعهدت وزارة الخارجية، الجمعة، بإجلاء العراقيين العالقين في الهند.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، 30 نيسان/أبريل، "للعراقيين العالقين في الهند..



سلامتكم أولوية قصوى للحكومة العراقية وسنكون عندكم في القريب العاجل وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة النقل واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ووفقاً لإجراءات الصحة والسلامة الوطنية العليا".

وأكّدت سلطة الطيران المدني، الخميس، أنّ حظر الطيران المفروض بموجب قرار الحكومة يشمل الهند فقط.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم في تصريح 29 نيسان/أبريل، إنّ "تعليق الرحلات الجوية يشمل دولة الهند فقط"، مشددًا أنّ "السلطة ملتزمة بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

ونفى كاظم، وجود "أيَّة رحلات استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في الهند، حتى الآن".

وأعلنت وزارة النقل، الثلاثاء 27 نيسان/أبريل، تعليق جميع رحلاتها المباشرة إلى الهند، بناءً على تعليمات صادرة من مجلس الوزراء - سلطة الطيران العراقي، بسبب خطورة الموقف الوبائي في الهند، وللحد من انتقال عدوى الوباء إلى العراق.

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